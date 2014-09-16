واشنطن بوست: إيران ترفض مطلب أمريكي بالتعاون في مواجهة “داعش”

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية اليوم أن إيران رفضت طلب الولايات المتحدة للتعاون في الجهود الرامية للتصدي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية تغريدة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي رفض فيها الجهود الدولية، في حين كشف عن عرض أمريكي عبر قنوات سرية للتعاون في مواجهة “داعش”.

وقال خامنئي أن إيران رفضت المطلب الأمريكي بسبب “نوايا واشنطن الشريرة” حسبما قالت وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضافت صحيفة واشنطن بوست أن خامنئي صرح للتلفزيون الإيراني بأن المطلب الأمريكي “أجوف ويرمي لخدمة مصالح الولايات المتحدة “، مشيرة إلى أن إيران ترى أن الدول الغربية تسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة في إطار الحملة الموجهة ضد “داعش”.

ولم تنف الولايات المتحدة إجراء اتصالات بإيران، مؤكدة أن المباحثات ستستمر مع إيران نظرًا لنفوذ إيران في المنطقة.

وترى الصحيفة الأمريكية أنه مع كشف إيران عن عرض الولايات المتحدة يبدو أن طهران أغلقت الباب أمام إمكانية التعاون في مواجهة العناصر المتشددة في الوقت الراهن.

وتقول الصحيفة أنه على الرغم من أن تفاصيل المباحثات الأمريكية الإيرانية غامضة إلا أنه يبدو أن كان هناك عرض من وراء الستار للتعاون وليس شراكة علنية.

وجاء رفض إيران في الوقت الذي كان فيه اجتماع القوى الدولية منعقدًا في باريس، حيث تم الموافقة على استخدام كافة السبل الضرورية لمواجهة العناصر المتشددة في العراق وسوريا.

أش أ