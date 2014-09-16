الخارجية الأمريكية: لا ننسق مع إيران بشأن مواجهة «داعش» في العراق

أكدت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، أنه ليس هناك تنسيق مع إيران بشأن الوضع الراهن في العراق، كما أنه ليس هناك أي حديث مع طهران عن عمل عسكري مشترك أو تبادل معلومات استخبارية في هذا الصدد.

غير أن المسؤولة الأمريكية أشارت في تصريحات صحفية إلى أن الولايات المتحدة منفتحة لإجراء مشاورات مع إيران بشأن العراق، وقالت إنه تم إجراء مفاوضات مع إيران على هامش الجولة الأخيرة من المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا حول تهديدات «داعش»، وأنه من الممكن إجراء مزيد من تلك المفاوضات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم.

وأوضحت هارف أن إيران لديها نفوذ في العراق وأن الولايات المتحدة ترغب في تقديم الجميع دعم للحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية والكردية في مواجهة «داعش».