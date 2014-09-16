«واشنطن بوست»: إيران ترفض طلبًا أمريكيًا للتعاون في مواجهة «داعش»

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الثلاثاء، أن إيران رفضت طلب الولايات المتحدة التعاون في الجهود الرامية للتصدي لتنظيم «(داعش».

ونقلت الصحيفة الأمريكية تغريدة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على موقع «تويتر»، رفض فيها الجهود الدولية، في حين كشف عن عرض أمريكي عبر قنوات سرية للتعاون في مواجهة «داعش».

وقال خامنئي إن إيران رفضت المطلب الأمريكي، بسبب "نوايا واشنطن الشريرة"، حسبما قالت وكالة الأنباء الإيرانية.

وأضافت صحيفة «واشنطن بوست» أن خامنئي صرح للتلفزيون الإيراني بأن المطلب الأمريكي «أجوف ويرمي لخدمة مصالح الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن إيران ترى أن الدول الغربية تسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة في إطار الحملة الموجهة ضد «داعش».

ولم تنف الولايات المتحدة إجراء اتصالات مع إيران، مؤكدة أن المباحثات ستستمر مع طهران نظرًا لنفوذ في المنطقة.

وترى الصحيفة الأمريكية أنه مع كشف إيران عن عرض الولايات المتحدة يبدو أن طهران أغلقت الباب أمام إمكانية التعاون في مواجهة العناصر المتشددة في الوقت الراهن.

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن تفاصيل المباحثات الأمريكية الإيرانية غامضة، إلا أنه يبدو أن كان هناك عرضًا من وراء الستار للتعاون وليس شراكة علنية.

وجاء رفض إيران في الوقت الذي كان فيه اجتماع القوى الدولية منعقدًا في باريس، حيث تم الموافقة على استخدام كافة السبل الضرورية لمواجهة العناصر المتشددة في العراق وسوريا.