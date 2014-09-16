روليتا فقيه في فيلم عالميّ مع Joss Gomez وجولة لمساعدة المحتاجين!

بعد حصولها على لقب ملكة جمال هوليوود في حفل ضخم أقيم في هوليوود، في الولايات المتحدة الأمريكية، تلعب الملكة روليتا فقيه دور البطولة في فيلم عالميّ مع النجم Joss Gomez. والفيلم بعنوان Among Us. الفيلم الذي سيُعرض في كلّ أنحاء العالم، يبدأ تصويره قريباً جداً ليكون خطوة جديدة تخطوها روليتا باتجاه العالمية.

وتطلّ روليتا قريباً على غلاف مجلّة عالمية شهيرة، بعد أن أجرت مقابلة صحافية لتُعلن عن مختلف نشاطاتها المقبلة. واللافت أنّ روليتا، في مختلف إطلالاتها المرتقبة عبر وسائل إعلام عالمية، تقول: "أفتخر بأنّني عربيّة من لبنان".

روليتا التي تعيش في هوليوود، ستشارك خلال الأسبوع المقبل في حفلات وسهرات مهمّة، كما سيتمّ تكريمها، وستختار ملابسها من مجموعة المصمّم اللبناني العالمي عقل فقيه. كذلك، تتحضّر روليتا لتنفيذ مشروعها الأكبر، وهو جولة ما بين أمريكا وأفريقيا والدول العربية لتساعد المحتاجين وتؤمّن لهم ما ينقصهم في الظروف القاسية التي يرزحون تحتها.

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