أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رامي إمام يتخلّى عن والده بسبب عمرو دياب

Google+ Print
رامي إمام يتخلّى عن والده بسبب عمرو دياب رامي إمام يتخلّى عن والده بسبب عمرو دياب

الثلاثاء 16-09-2014 00:54

اعتذر المخرج رامي إمام بشكل نهائي عن إخراج مسلسل والده الفنان عادل إمام، بسبب انشغاله بتصوير مسلسل الشهرة للهضبة عمرو دياب.

من جهته اختار الفنان عادل إمام وائل إحسان، لإخراج مسلسله الجديد "أستاذ ورئيس قسم"، فيما ستكون شركة سينرجي هي المنتجة لكلا العملين، وسيتم عرض المسلسلين خلال شهر رمضان 2015.

يذكر أنّ مسلسل الشهرة من تأليف مدحت العدل، في حين كتب مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، الكاتب يوسف معاطي، فيما تنوي الشركة العمل على تصوير المسلسلين في وقت مبكر حتى يتم عرضهما في رمضان 2015.

 

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح