رامي إمام يتخلّى عن والده بسبب عمرو دياب

اعتذر المخرج رامي إمام بشكل نهائي عن إخراج مسلسل والده الفنان عادل إمام، بسبب انشغاله بتصوير مسلسل الشهرة للهضبة عمرو دياب.

من جهته اختار الفنان عادل إمام وائل إحسان، لإخراج مسلسله الجديد "أستاذ ورئيس قسم"، فيما ستكون شركة سينرجي هي المنتجة لكلا العملين، وسيتم عرض المسلسلين خلال شهر رمضان 2015.

يذكر أنّ مسلسل الشهرة من تأليف مدحت العدل، في حين كتب مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، الكاتب يوسف معاطي، فيما تنوي الشركة العمل على تصوير المسلسلين في وقت مبكر حتى يتم عرضهما في رمضان 2015.

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