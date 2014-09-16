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خالد صالح يجري عملية قسطرة بالقلب

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خالد صالح يجري عملية قسطرة بالقلب خالد صالح يجري عملية قسطرة بالقلب

الثلاثاء 16-09-2014 02:01

أجرى الفنان المصري خالد صالح عملية قسطرة بالقلب، وذلك استعداداً لإجراء عملية القلب المفتوح المُزمع أن يجريها الفنان في أسوان، حيث يتواجد هناك مركز الطبيب العالمي الشهير مجدي يعقوب.

ولم يتحدد بعد موعداً نهائياً لإجراء العملية، التي تستلزم على خالد بعد إجرائها أن يرتاح في المنزل لفترة لا تقل عن شهر، ويعود بعدها لاستئناف نشاطه الفني من جديد.

وكان خالد صالح قد سبق وشعر بآلام في عموده الفقري، وفقد الكثير من وزنه، ليخبره الأطباء إنّه مصاب بضيق في الشرايين ولابد من التّدخل الجراحي.

يبقى ذكر أنّ أخر أعمال الفنان المصري سينمائياً كانت من خلال فيلم "الحرامي والعبيط"، وتليفزيونياً في مسلسل "حلاوة الروح".

 

 

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