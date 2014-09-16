البار يتفقد مشاريع الأمانة في المشاعر المقدسة

وقف معالى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار على عدد من المشروعات التي تنفذها الأمانة بالمشاعر المقدسة وعدد من مراكز الخدمات والمرافق العامة والإحداثات الجديدة التي نفذتها الأمانة مؤخراً لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها معاليه يوم أمس الاول على منطقة المشاعر المقدسة والتي شملت مشعر عرفات ومشعر مزدلفة وأجزاء من مشعر منى.

وقد اطلع معاليه في بداية جولته على مقر إمارة منطقة مكة المكرمة ومقر الأمانة بمشعر عرفات، ثم وقف على منطقة جبل الرحمة واطلع على مشروع استكمال طريق المشاة الجديد والمرافق الخدمية التي نفذتها الأمانة كالرصف والإنارة وعلى المشاريع المنفذة في الساحات المحيطة بالجبل ووجه بضرورة تسريع الأعمال في تلك المنطقة استعداداً لاستقبال الحجاج.

بعد ذلك توجه معاليه إلى مشعر منى ووقف على عدد من مراكز الخدمات الجديدة ومباني سكن عمال النظافة التي أنشأتها الأمانة واطلع على جاهزيتها وعملية دعمها بالكوادر والمعدات التي تمكنها من القيام بدورها في تنفيذ الخطة.

ثم ناقش معالي أمين العاصمة المقدسة مع عدد من مدراء الإدارات ورؤساء المراكز عدداً من الموضوعات المتعلقة بالحج حيث شدد معاليه على ضرورة متابعة الخدمات المختلفة وتنفيذ خطط النظافة ومراقبة الأسواق ومتابعة تنظيم المباسط ووضع الخطط والترتيبات الكفيلة بإنجاح أعمال الموسم.

وقد أكد معاليه على الجميع بضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وقال معاليه إن الأمانة وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتهيئة جميع الأوضاع المناسبة لهم في مختلف المجالات لتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء روحانية سليمة وذلك انطلاقاً من التوجيهات السامية نحو توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لهذه البلاد الطاهرة.

وقد رافق معاليه خلال الجولة وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن محمد الهيج ومدير عام المرافق البلدية المهندس هشام شلي ومدير عام الطرق المهندس زهير سقاط ومدير عام النظافة المهندس محمد المورقي وعدد من المسؤولين بالأمانة.