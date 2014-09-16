مدير صحة جدة يدشن مركزي عبدالمجيد والسلامة بعد تطويرهما

جدة - ياسر الجاروشة

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظه جدة الدكتور سامي بن محمد باداوود، مركز صحي السلامة ومركز صحي الأمير عبدالمجيد كأول مركزين مدرجين ضمن برنامج الخطة التطويرية للمراكز الصحية والتي بدأت ادارة الصحة العامة بصحة جدة في تنفيذها منذ عدة أسابيع، وأكد مدير صحة جدة بهذه المناسبة بأن إدارته تهدف من الخطة إلى إعادة تأهيل وتطوير المراكز الصحية للارتقاء بخدماتها لتقديم خدمات صحية متكاملة من خلال تطوير وتحسين البنيه التحتية، بالامكانيات المادية والكوادر البشرية المؤهله والمدربة على أعمال الرعاية الصحية الاولية. وأشار إلى أن البرنامج التطويري يهدف إلى العمل على اعادة تأهيل المراكز الصحية من خلال تطوير البنية الأساسية والتي تشمل ترميم ودهان المباني، اعادة توزيع الخدمات وتوسعه اماكن انتظار المرضي، وتوحيد التوزيعات الداخلية فيما يخص اماكن العيادات العامة والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى العمل على استبدال المباني المستأجرة القديمة بأخرى حديثة وتوفير كافه التجهيزات الطبية اللازمة حسب المعايير المعتمدة للمراكز الصحية من اجهزة المختبرات، الاشعة، الاسنان، اجهزة الكشف السريري والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها في الاداء مع مراجعة الصيانه الشاملة لها.. كما تتضمن أهداف الخطة لعدة نقاط منها.. تجديد وصيانة متطلبات الأمن والسلامة وتوفير وتركيب احتياجات ومتطلبات مكافحة العدوى، وإعادة توزيع الخدمات المقدمة في المراكز الصحية بما يتناسب مع سير المراجع لتقديم أفضل الخدمات الصحية بيسر وسهولة، وكذلك إعداد الخطط التدريبية والتأهيلية للقوى العاملة من أطباء وفنيين وإداريين من خلال التدريب والتعليم المستمر وإعادة التوزيع المناسب لهذه الكوادر على المراكز بحسب الاحتياج، مع العمل على تفعيل البرامج والأنشطة الوقائية والبلاغات الوقائية في المراكز الصحية.

من جانبه.. أوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة رئيس الفريق التطويري للمراكز الدكتور خالد بن عبيد بأواكد بأنه يتم تنفيذ هذا البرنامج وفق خطة مرحلية تشمل جميع المراكز الصحية بجدة بدأت بمركزي الأمير عبدالمجيد والسلامة وجار العمل حالياً في مركزي الربوة والنعيم بحيث يتم الانتهاء من حوالي ثلث المراكز الصحية داخل مدينة جدة. بنهاية العام الحالي.. وألمح إلى أن الإدارات والأقسام المعنية في إدارته والمتمثلة في إدارة شئون المراكز والقطاعات، إدارة الشؤون المالية والإدارية، إدارة الأمراض المعدية ونواقل المرض، إدارة البرامج الصحية والعلاجية، إدارة صحة البيئة والصحة المهنية وإدارة الطوارئ والنقل الإسعافي والأمن والسلامة وإدارة الصحة الإلكترونية تقوم مجتمعة بتنفيذ هذا العمل التطويري الكبير. وبيّن باواكد بأن فريق العمل الذي يعمل برئاسته وعضوية الدكتورة ازدهار عبدالسلام المدني مدير إدارة شؤون المراكز والقطاعات بالصحة العامة وبقية رؤساء الإدارات والأقسام المشاركة في المشروع قد قام بتنفيذ العمل بثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والإنشائية للمراكز، تطوير التجهيزات الطبية. وتطوير الإنسان والمتمثل في الكوادر البشرية الطبية والفنية والإدارية بما في ذلك تطوير وتأهيل مديري المراكز أنفسهم من خلال برامج تدريبية مكثفة.