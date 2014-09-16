أمير الرياض يأمر بتشكيل لجنة لدراسة وضع محطة تحلية الزلفي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة للوقوف على الأضرار ومشاكل المياه في الزلفي، إثر الحريق الذي حدث في محطة تحلية في المحافظة الأسبوع الماضي، ونتج عنه توقف العمل في المحطة يومين.

يأتي ذلك بناء على ما رفعه محافظ الزلفي فيحان بن لبدة، في برقية لسموه، حيث شُكلت اللجنة من مندوب إمارة منطقة الرياض رئيساً وعضوية ممثلين لكل من محافظة الزلفي ومديرية المياه بالمنطقة وفرع المياه في الزلفي وإدارة الدفاع المدني في الزلفي وكهرباء المحافظة حيث باشرت أعمالها بزيارة محطة التحلية والوقوف على المشكلات التي تعاني منها إثر ذلك الحريق وتم إعداد تقرير مفصل لرفعه لأمير المنطقة للتوجيه بما يراه.

من جانبه، عبّر محافظ الزلفي فيحان بن لبدة عن شكره لأمير منطقة الرياض على هذا التفاعل المعهود من سموه.

وقال ل"الرياض"، إن هذا الشيء يأتي امتدادا لما يحظى به المواطنون في وطننا الغالي من رعاية واهتمام لا محدود من قبل ولاة الأمر – وفقهم الله – وتوجيهات سمو أمير المنطقة دائمة لتوفير كل ما من شأنه خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وكانت محطة تحلية المياه بمحافظة الزلفي قد تعرضت لحريق في القواطع والكيابل الكهربائية في الأسبوع الماضي مما أدى لتوقف انتاج المحطة.

يذكر أن محطة المياه بالزلفي تعاني أصلاً من نقص كبير في توفير المياه اللازمة لأهالي المحافظة حيث تعمل بأكثر من طاقتها المحدودة نتيجة اعتمادها على أربعة آبار فقط منذ أكثر من 30 عاماً رغم التوسع الكبير في المخططات السكنية وتزايد أعداد المشتركين خلال المدة الماضية حيث تم الايصال لأكثر من 30 ألف مشترك جدد إضافة إلى المشتركين السابقين، والمواطنون في الزلفي يأملون بحل عاجل لهذه المشكلة المزمنة.