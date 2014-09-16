افتتاح نفق جامعة الدمام على الطريق الساحلي بطول 1200 متر

دشن معالي مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، نفق جامعة الدمام بحضور عدد من القيادات بإدارة المدينة الجامعية وإدارة مرور المنطقة الشرقية وإدارة الطرق والشركة المنفذة وذلك عصر أمس الأول (السبت).

وقال الدكتور الربيش، إن نفق جامعة الدمام يقع على طريق الملك فيصل في منطقة إستراتيجية على الطريق الرابط بين مدينتي الخبر والدمام وسيربط شطري الجامعة بواسطة «كوبري» أعلى مسار النفق مع وجود نظام الإشارات المرورية بالكامل لربط طرق الخدمة بمداخل ومخارج الجامعة بسهولة وأمان فضلاً عن وقوع النفق بجوار معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية في الدمام والعديد من المخططات السكنية الجديدة وتكمن أهمية موقع النفق في أنه سيعمل على تسهيل عملية الفصل بين سالكي طريق الملك فيصل السريع بين الدمام والخبر والقاصدين لشطري الجامعة دون إشارات مرورية على الطريق للانتقال مباشرة من الدمام إلى الخبر أو العكس، حيث إن المتجه في هذا الطريق لن يحتاج أن يتوقف في أي إشارات مرورية تعيق حركته في تلك المنطقة وكذلك تساعد طرق الخدمة على جانبي الطريق طلاب جامعة الدمام في الانتقال بين طرفي الجامعة بسهوله ويسر وأمان كما أن اختيار تصميم النفق جاء ليتوافق و الشكل المعماري الذي تتميز به جامعة الدمام.

وأضاف أن طول المشروع يبلغ نحو 1.2 كيلومتر وبعرض 60 متر مقسمة إلى مسارين لطرق الخدمة في كل اتجاه بأعلى النفق بعرض 30 متر بالاتجاهين وثلاث مسارات بداخل النفق في كل اتجاه تتوسطهم جزيرة فاصلة بالمنتصف كما روعي في تصميم النفق إنشاء محطة رفع منفصلة وخاصة بالنفق فقط لتصريف مياه الأمطار حيث يبلغ طول خط طرد مياه الأمطار نحو 3.5 كيلو متر وقد تم مراعاة التصاميم المعمارية والجمالية للنفق وذلك للتوافق مع المظهر العام للمدينة الجامعية للجامعة بما في ذلك اختيار نظام تشطيب لجدران النفق باستخدام تقنية (GRC).

وذكر الدكتور الربيش، أن المشروع اشتمل على أعمال مختلفة من صب نحو 120.000 متر مكعب من الخرسانة وتنفيذ حوالى 4.500 وتد أرضى وأعمال الأسفلت نحو 42.000 متر مربع إضافة لأعمال الأرصفة والمشايات ومحطة الكهرباء الخاصة بالنفق و أعمال الإنارة ولن يتبقى سوى أعمال ترحيل أسوار معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية الواقع ضمن جزء من حرم طريق الخدمة بمسار الدمام الخبر والذي يتم حالياً التنسيق مع معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية لترحيله.