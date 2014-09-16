تعليم المدينة يلوح بمعاقبة إدارة مدرسة لم تلتزم بالمناوبة

حركت صورة نشرها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي لطالب في مدرسة ابان بن عثمان الابتدائية بالمدينة المنورة وهو يغط في سبات عميق ظهر أول من أمس مشاعر الالاف من مرتادي المواقع التفاعلية الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات صارمة حتى لا تتكرر الحادثة الإنسانية لاسيما وأن حرارة الظهيرة تجاوز 45 درجة هذه الأيام.

وقد تعاطت إدارة التربية والتعليم بالمنطقة مع ما نشر وأصدرت بيانا إيضاحيا على لسان المتحدث الرسمي عمر برناوي جاء فيه:

"تفاعلاً مع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وتداولته بعض الصحف والوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لصورة احد طلاب مدرسة ابان بن عثمان الابتدائية بالمدينة المنورة والتي ظهر فيها نائما بجوار باب المدرسة بعد الانصراف ومغادرة جميع طلاب ومعلمي المدرسة، أصدرت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة بياناً لها، اوضحت فيه بان مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر العبدالكريم، وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حيثيات الموضوع، برئاسة مدير مكتب التربية والتعليم بشرق المدينة الذي تتبع له المدرسة، وبعضوية كل من مشرف من إدارة شاغلي القضايا ومن إدارة الإشراف التربوي تتولى التحقيق في هذه القضية والاطلاع على سجل الإشراف(المناوبة) اليومي والاسبوعي لمعلمي المدرسة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وستصدر الإدارة العامة للتربية التعليم بالمنطقة بيانا إلحاقيا لإيضاح ملابسات الموضوع فور انتهاء إجراءات التحقيق".

وأضاف برناوي: قام كل من مشرف إدارة القضايا ومدير إدارة الإعلام التربوي ومشرف من مكتب التربية والتعليم بشرق المدينة عند الساعة : 30، 1 ظهراً، بالتوجه لمقر المدرسة للوقوف على واقع الأمر فور ابلاغهم بالأمر غير أن الطالب كان قد غادر إلى بيته بصحبة ولي أمره.

وقال: كما تم التواصل مع ولي أمر الطالب هاتفياً للاطمئنان على سلامة ابنه والذي أكد بأنه موجود في المنزل وبصحة جيدة ولله الحمد، وإشارة إلى ضرورة التعاون المستمر بين البيت والمدرسة تؤكد إدارة تعليم المنطقة على جميع اولياء أمور الطلاب والطالبات بضرورة الاهتمام بجدول مواعيد الحضور والانصراف والذي تم تسليمه مع بداية كل عام دراسي جديد، وأهمية الحضور قبل موعد الانصراف بوقت كاف لاصطحاب أبنائهم وبناتهم وعدم التأخر عليهم وذلك حرصا على سلامتهم من أي مكروه لا سمح الله.