انطلاق لقاء الدارسين على حسابهم بمشاركة 4800 طالب وطالبة

انطلقت مساء أمس الاثنين فعاليات لقاء الدارسين على حسابهم الخاص، والذي تعقده وزارة التعليم العالي بفندق مداريم كراون بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة ما يقارب 4800 طالب وطالبة مسجلين في اللقاء، الذي يستمر لمدة 7 أيام. وكشف المشرف على إدارة الدارسين على حسابهم الخاص بوزارة التعليم العالي الدكتور هذال العتيبي أن لقاء الدارسين على حسابهم الخاص سيعقد بشكل دوري ست مرات في العام بمعدل لقاء كل شهرين، باعتباره شرطاً إلزامياً للحصول على موافقة دارس على حسابه الخاص، والإلحاق بالبعثة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكافة المتقدمين للاستفادة من اللقاء مع الأخذ في الاعتبار مواعيد بدء الدراسة في الدول المسموح في الدراسة فيها. وشدد الدكتور العتيبي على أنه لا يمكن منح الموافقة لأي طالب متقدم للدراسة على حسابه الخاص إلا بعد حضور اللقاء، ومطابقة الوثائق، مشيراً إلى أن الطالب لديه الخيار في انتقاء الوقت الملائم لحضور اللقاء من بين ستة لقاءات طوال العام، معلنة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. ونوه الدكتور هذال إلى أن اللقاء يتناول كل ما يهم الطالب من حيث القبول في الجامعات المعترف بها، ومرحلة دراسة اللغة، والأنظمة والقوانين في دول الابتعاث، ومن ضمنها أنظمة الهجرة والمرور والحياة الاجتماعية، وغيرها من المحاور التي تصب في مصلحة الطلاب وتساعدهم في تحقيق أهدافهم والالتزام بها.

وتناولت محاضرات اليوم الأول إجراءات الدارسين على حسابهم الخاص، ومحاضرة حول اللغة الإنجليزية والطرق المثلى لتعلمها، والأنظمة الأكاديمية، القبول الجامعي والتخصص وأنظمة الدراسة، والجامعات المتميزة.