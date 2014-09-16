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إعادة فتح طريق الهدا بعد هطول الأمطار الغزيرة على الطائف

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إعادة فتح طريق الهدا بعد هطول الأمطار الغزيرة على الطائف إعادة فتح طريق الهدا بعد هطول الأمطار الغزيرة على الطائف
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هطول الأمطار على الطائف

الطائف - نواف بن خيشوم

    فتحت الجهات المعنية طريق الهدا بعد ان تم اغلاقه لعدة ساعات وذلك بعد زوال الخطر  نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الطائف شملت المراكز المحيطة بالمحافظة واغلب احياء محافظة الطائف كانت خفيفة الى متوسطة وغزيرة على الهدا والكر.

جاء ذلك خلال البيان الذي اصدرته ادارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف وفي المشاعر والعاصمة المقدسة اثيرت موجة من الغبار الشديد غطت اجواء العاصمة تبعها امطار خفيفة شملت احياء العاصمة المقدسة ومتوسطة على شرق العاصمة استمرت لفترات متقطعة كما عمت امطار الخير المراكز الواقعة شرق محافظة القنفذة تأثر منها وادي قنونا ونتيجة للحالة الجوية التي تعرضت لها بعض المراكز والمحافظات بالمنطقة تتابع ادارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف مع كافة الجهات المعنية الأوضاع في طريق الهدا، بينما تعمل دوريات السلامة في محافظة القنفذة على متابعة السيل المنقول في مجراه الطبيعي بوادي قنونا وحتى إعداد هذا البيان لم يرد لغرفة القيادة والسيطرة بمديرية المنطقة اي بلاغات عن حالات احتجاز.

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