رئيس «الأنفاق»: خطة لإدخال مترو الإسكندرية وأسيوط والغربية وقطارات تسير وحدها

قال اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك خطة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعمل مترو أنفاق بالإسكندرية وذهبنا لعدد من المحافظات، ونقوم بعمل دراسات متكاملة لإعطاء أسبقيات للبدء.

وأضاف «النجدي»، في حواره ببرنامج «مساء الخير»، الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير، عبر فضائية «سي بي سي تو»، أن البداية ستكون في الإسكندرية، ولو توفر التمويل سنبدأ فيه فورا، وأيضا أسيوط، وطنطا، لأن هذه المحافظات لديها تكدس مروري كبير، وننسق حاليا مع الأمن لفتح محطة السادات قبل بدء الدراسة، لأنها محطة هامة، وخسرتنا ما لا يقل 20 أو 30 مليون جنيه كل سنة».

وأوضح أن نفق الشهيد أحمد حمدي تديره القوات المسلحة ومحافظة السويس، موضحا أن دور الهيئة مجرد استشاري وفني، والأمر نفسه بالنسبة لنفق الأزهر الذي تديره محافظة القاهرة.

وتابع: «المعونة الفنية من لدينا، وصيانة نفق الأزهر حاليا تابعة لمحافظة القاهرة، ومترو الأنفاق هناك شكرة تديره مسؤولة عن الإدارة والصيانة، ولكنها لا تستغنى عنا، لأننا هيئة هندسية، ولسنا تشغيل أوصيانة، ونحن من نحدد المناطق التي يتم عمل فيها الأنفاق، وهناك دراسة نقل كاملة نقوم بها، ومثل خطوط مترو الأنفاق الستة، وقمنا بعمل خطين ونصف من الخدمة حتى الآن من أصل ستة انفاق، والتخطيط بأن ينتهي العمل في الستة خطوط في 2035، ولكننا اليوم نتحدث في 2020، لأن ظروف الزحام لا تسمح بالتأخير أكثر، كما أن معدل نمو السكان سبب عملنا في ثلاثة مراحل دفعة واحدة».

وأشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للانفاق :«بداية الخط الرابع مع شهر مارس القادم، وستكون من أكتوبر أمام دريم لاند، ثم شارع النصر الصحراوي، ثم شارع الهرم بالكامل ومصر القديمة، والثانية من مصر القديمة حتى القاهرة الجديدة، ونحن أخذنا القاهرة من شرقها لغربها، وسنأخذ حوالي 3 سنوات للانتهاء من هذا الخط، ونحن طموحين في اتمام العمل بحلول 2020، لأن مصر كلها تجري الآن، والرئيس عبدالفتاح السيسي يجرب بمصر، والحكومة لاول مرة تقوم بتمويل مرحلة كاملة ولدينا تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث، وايضا الأولى من الخط الرابع، والحكومة شايلة كثيرا معنا».

وأوضح أن «الخط الأول بأكملها 44 كيلو وكلفنا 1.9 مليار جنيه، والمرحلة الواحدة اليوم حوالي 18 كيلو 18 مليار جنيه، ولدينا بالفعل الخط الرابع وأسميناه الخط الياباني، لأنه تمويل ياباني، والتمويل يكون قرض ولا يوجد مساعدة نهائيا، ومترو الأنفاق لم يدفع فيه مساعدات سوى الدراسات والتصميمات، وأخذنا من الاتحاد الأوربي في المرحلة الثالثة 900 مليون يورو، والحكومة هي من تسدد».

وأشار إلى أن: «التذكرة بجنيه واحد ولا يوجد هامش ربح، ونحتاج لتغيير منظومة التذكرة، لأن قروضنا حكومية بفائدة قليلة، وتكلفة التشغيل بـ8 جنيهات، وأبيعها بجنيه واحد، وهناك اشتراكات تصل لـ 40 قرش، وتكلفة القرض تدفعه الدولة، وتكلفة التشغيل كأجور والصيانة عالية جدا علينا، وأريد زيادة سعر التذكرة لأغطي الصيانة والأجور والكهرباء لأنها تصل لـ 15 مليون جنيه سنويا، لأني أخذها مدعمة من الحكومة، ولأصل لقيمة عادلة تكون الذكرة بـ 8 جنيهات ونصف».

واستطرد: «مع الوقت بدأنا نخسرن ودخلنا بخسائر هذا العام 180 مليون جنيه، فهل يقبل أن يصل حال المترو لهذا الأمر، وبالتالي يجب عمل أفكار، ولدينا أفكار كثيرة، وفكرنا في عمل إعلانات بالمترو على الحائط، وبدأنا بالفعل في هذا وستكون بحدود 150 مليون جنيه، وايضا هناك الاستغلال التجاري داخل المترو، لأن عدد مستخدمي المترو 4 مليون راكب يوميا».

واستكمل النجدي قائلا: «نحتاج 750 مليون جنيه، والتذاكر تأتي 500 مليون، وأموال الإعلانات ستبدأ بسند الوضع، وغلو سعر التذاكر قد يكون مستقبلي، لأننا ندخل على تطوير كثير، وهناك 20 قطار مع بداية العام، وسنأخذ بدلا منهم 20 قطار من القدامي، ونعمل على رفع تكلفتهم، لأن مشكلة الخط الأول في التكييف، وسنقوم بعمل تجديد لهم، وأحدث التكنولوجيا العالمية القطار الذي يسير وحده، وهو ما نهدف له قريبا».