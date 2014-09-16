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البدر يؤثر سلبيًا في نوم الإنسان يصيبه بالاكتئاب

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البدر يؤثر سلبيًا في نوم الإنسان يصيبه بالاكتئاب البدر يؤثر سلبيًا في نوم الإنسان يصيبه بالاكتئاب

بينت نتائج دراسة أجراها علماء أن القمر في طور البدر يؤثر سلبيًا على نوم الإنسان.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الإنسان يغط في نوم عميق خلال طور البدر “القمر الكامل” لفترة أقصر عما هو عليه في الحالات الاعتيادية، وهذا يشير الى أن دورة القمر في الطبيعة تؤثر سلبيًا على عمل دماغ الإنسان.

الدراسات السابقة كانت أثبتت أن النوم العميق ضروري لدماغ الإنسان لجهة منحه قسطًا من الاسترخاء التام وتحليل كامل حجم المعلومات الواردة خلال اليوم، لكن الإنسان لايتمكن، عند ظهور البدر، من النوم في موعده المعتاد، كما أنه يغط في نوم عميق لفترة أقصر من المعتاد.

وقد بينت الدراسة الأخيرة، أن الإنسان عند ظهور البدر، يقضي ضعف الفترة اللازمة التي اعتاد عليها لكي يغفو، أي إذا كان الشخص يغفو بعد 20-30 دقيقة، فإنه عند ظهور البدر يحتاج إلى أكثر من 50 دقيقة للنوم.

وكان يعتقد أن البدر يؤثر سلبيًا على النساء فقط، ولكن الدراسة بينت أن تأثيره يشمل الرجال أيضا، إذ أنهم يقضون أكثر من ساعة في الفراش قبل أن يغطوا في النوم.

اشترك في هذه الاختبارات 300 شخص من متوسطي العمر، وقد بينت متابعة العلماء لهم مدى قوة تأثير مراحل دورة القمر في نومهم، واتضح فعلا أن تأثير البدر السلبي في نوم النساء أقوى من تأثيره في نوم الرجال.

إضافة لهذا، اكتشف العلماء أن مراحل دورة القمر، تزيد القلق والاكتئاب، وتظهر مشاكل في عمل المثانة.

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