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أول دواء مخصص للرجال لمنع الحمل

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أول دواء مخصص للرجال لمنع الحمل أول دواء مخصص للرجال لمنع الحمل

يتم اختبار دواء جديد لمنع الإخصاب ولكنه مخصص للرجال، وفي حال تخطيه الاختبارات المطلوبة سيدخل الأسواق بحلول عام 2017 ليريح النساء من الأدوية المختلفة ذات الآثار الجانبية.

وما يميز هذا الدواء الذي أطلق عليه اسم “فاسالجيل” هو سهولة استخدامه ومفعوله طويل الأمد، بالإضافة إلى سهولة التخلص منه في حال الرغبة بالإنجاب، ويتم حقنه في القناة الناقلة للحيوانات المنوية ليشكل سدًا يمنعها من الاختلاط بالسائل المنوي، ويمتاز كذلك بأنه يدوم لسنوات ولا يشكل أي خطر على صحة الرجل.

وبحسب شركة “بيرسيموس فاونديشن” القائمة على تطوير الدواء، سيشكل “فاسالجيل” بديلًا ممتازًا لوسائل منع الحمل والتي تترك معظمها آثارًا جانبية على صحة المرأة بشكل عام، وتغيرًا في مستوى الهرمونات في معظم الحالات، كما أن تكلفته ستكون أقل من جميع الوسائل الأخرى الموجودة حاليًا.

وتعطي الاختبارات الحالية على الدواء نتائج واعدة، حيث تم تجريبه على ثلاثة قرود لمدة ستة أشهر، جامع كل منها ما بين 10-15 أنثى ولم تحدث أية حالة للحمل حتى الآن، وفي حال أثبت الدواء فعاليته، سيدخل الأسواق بحلول عام 2017.

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