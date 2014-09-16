بسبب الإنستغرام...شذى حسون أمام القضاء!

قدّمت المطربة العراقية شذى حسون اليوم، عبر دفاعها المتمثل بالمحامية لولوة يعقوب القلاف، دعوى سبّ وقذف وإساءة استعمال هاتف، إلى مدير الإدارة العامة للتحقيقات ضد صاحبة الحساب الإلكتروني، في تطبيق "إنستغرام"، والمسمّى " be4 _ and _ after _kw" .

وقالت القلاف في الشكوى إن الجهة المدّعى عليها قد تداولت صور الموكلة، على صفحات حسابها، مترافقة مع استعمال تعليقات ذات ألفاظ بذيئة وإهانات وتشهير، كما قامت باختيار تلك الصور للحطّ من شأنها والإساءة إليها وتشويه صورتها أمام محبّيها ومعجبيها وجمهورها وأهلها وأصدقائها، ثمّ أخذت بتداول صور عديدة للموكّلة تستفز مشاعرها ومشاعر الآخرين وتحطّ من قدرها مسبّبة لها أذى في نفسها وسمتعها وكرامتها .

وأضافت القلاف تقول: "إنّ كلّ هذه الصور والتعليقات المسيئة، التي بثتها بحق شذى حسون، كلّ يوم، على الإنترنت، كان لها عظيم الأثر في تشويه صورة موكّلتي؛ الأمر الذي لم تجد معه سوى اللجوء إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتّخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكوّ في حقها، في ظلّ توافر أركان جريمتي السبّ والقذف وجريمة إساءة استخدام هاتف في حقّ المشكوّ في حقها" .

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