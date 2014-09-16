البريكي: سأطلّق شجون لو قدّمت اعتذارها

في مواجهة ساخنة عبر أثير كويت FM ضمن برنامج "القمندة"، من تقديم المذيع عبدالرحمن الديين، تضاربت أقوال كلّ من مدير أعمال وزوج الفنانة شجون الهاجري المنتج أحمد البريكي، ومنير الزعبي، مخرج مسلسل "أنيسة الونيسة"، حول أسباب عدم استمرار شجون الهاجري في تصوير المسلسل.

وتأكيداً لما انفرد في نشره أمس موقع "سيدتي نت" عن وجود خلافات حدثت خلال تصوير مشاهد المسلسل بين شجون والطّاقم الفنّي، بسبب تأخّرها في الحضور عن بعض مشاهد التّصوير، أكّد البريكي خلال اتّصال هاتفي مع البرنامج، من مقر إقامته حالياً في دبي، وجود خلافات بين شجون وطاقم العمل الفنّين والتي من الممكن تجاوزها ـ حسب قوله ـ نافياً في الوقت ذاته أن تكون زوجته، قد تقدّمت بكتاب اعتذار بسبب ظروفها الصحيّة، حسب ما ورد في البيان الصادر عن الشركة المنفذة للعمل، لا المنتجة، كما أوضح البريكي.

وتابع زوج الفنانة حديثه، مستخدماً لهجة انفعالية مع ضحكة ساخرة: "شجون لا تعرف أنّ تكتب عربي حتّى تقدّم كتاب اعتذار. وإذا ثبت أنها قدّمته سأنفصل عنها على الصعيدين الشخصي والفني".

وأوضح البريكي: "البيان الصّادر أمس ليس من شركة "صباح بكتشرز"، للمنتج عامر الصباح، الذي قمنا بالتوقيع معه على عقد بطولة مسلسل "أنيسة الونيسة"، بل من الشركة المنفّذة للعمل، التي ليس لنا علاقة بها إطلاقاً. وحتى هذه اللحظة، أؤكد للجمهور أنّ شجون مستمرّة في المسلسل".

ورداً على سؤال عن مرض شجون واستبدالها بالفنانة فاطمة الصفي، قال البريكي: "كما قلت لك: شجون ليست مريضة، ولم تقدّم كتاب اعتذار عن المسلسل، بيد أنني أستغرب موافقة الفنانة فاطمة الصفي على أن تكون بديلة لزميلتها وصديقتها شجون"، موجّهاً سؤالاً إلى المذيع عبدالرحمن الديين بالقول: "هل توافق أن تكون بديلاً عن زميلك المذيع صالح الراشد؟".

فأجاب الديين: "إذا كان بالفعل مريضاً، ويمرّ بظروف صحيّة فسأوافق على القيام بدوره مثلاً في أحد المسلسلات"، ليردّ عليه البريكي: "من الطبيعي أن توافق على هذا الأمر وتكون بديلاً لزميلك حتى تنقذه من الموقف الطارئ الذي وقع به".

وتدارك البريكي مفجّراً قنبلة من العيار الثقيل: "سألتزم الصمت الآن عن بعض الأمور، ولن أكشف أسراراً ستساهم بتدمير الوسط الفني أكثر ممّا هو مدمّر حالياً. فالفنّ أصبح يُعاني الويلات من الدخلاء الذين يستغلّونه للتجارة"، مضيفاً: "الفنّ رسالة وأخلاق".

وأوضح البريكي أنّه تواصل مع المنتج عامر الصباح، ليؤكّد له أنّ العقد تمّ توقيعه مع شركته، والشركة المنفّذة ليس لها علاقة بالموضوع.

وعن سبب غياب شجون عن التّصوير خلال اليومين الفائتين قال البريكي: "يوم السبت كان بمثابة يوم راحة، أمّا الأحد فشجون لم تحضر التصوير بسبب مشكلة مع الطاقم الفنّي، ومن الممكن تجاوزها والتفاهم لتخطّيها. وحتّى هذه اللحظة، شجون لا تزال موجودة في المسلسل، وأنا أنتظر أيّ بيان آخر للردّ عليه بكلّ شفافيّة. وعندما يبلّغني المنتج عامر صباح أنّ شجون لن تستمرّ بالمسلسل، فسيكون لكلّ حادث حديث".

وعن أسباب عدم عرض برنامج "This Me" على شاشة " MBC"، قال البريكي: "هذا السؤال يوجّه إلى الجهة المنتجة، والزملاء: مي الصالح، وهبة حمادة، وبشار الشطي"، متابعاً: "أبلغتني الصّالح في وقت سابق بعرض البرنامج بعد شهر رمضان، وتستطيعون توجيه السؤال إليهم الآن على الهواء مباشرة".

وعن مسرحيّة القبّعة الزرقاء، التي كان من المفترض أن تقوم ببطولتها شجون في عيد الفطر الفائت، أوضح البريكي: "مع احترامي للقيّمين عليها، لن أعمل وأتعاون معهم نهائياً".

وفي ختام تصريحه أكد البريكي أنّ هناك عدة مسلسلات معروضة على شجون، مشيراً إلى عدم وجود خلاف بينه وبين المنتج والصديق باسم عبدالأمير، موضحاً أن ما نشر مؤخّراً خلاف بين عبد الأمير وبين شجون، وقال ضاحكاً: "أنا مستعدّ للعمل والتعاون حتى مع "الجنيّ الأزرق".

وفي نهاية حديثه، كشف البريكي عن وجود مسلسل جديد مع المنتج عامر صباح بعنوان "ذاكرة من ورق"، من إخراج سائد الهواري، سيعرض في شهر رمضان المقبل".

أما المخرج منير الزعبي فردّ بتصريحات مفاجئة، تتضارب مع تصريحات البريكي، وقال: "بدايةً، إنني مرتبط مع المنتج وطاقم العمل بموعد محدّد لعرض مسلسل "أنيسة الونيسة"، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وكما قيل لي أنه سيعرض على شاشة الــ MBC" موضحاً: "ولو كان المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان لكنا تجاوزنا العارض الصحي الذي ألمّ بالفنانة الصديقة والعزيزة على قلبي شجون".

ومتداركاً بقوله تابع الزعبي: "تمسّكت بوجود الفنانة شجون بطلة لمسلسل "أنيسة الونيسة"، حتى اللحظات الأخيرة. ولكنّ ظروفها الصحيّة تؤثر في سير وتنفيذ الجدول المعدّ مسبقاً، من أجل الانتهاء من تصوير ومونتاج المسلسل وسط ارتباطات الفنانين وطاقم العمل بأعمال أخرى"، متابعاً: "أنا من قرّر استبعاد شجون من المسلسل، وهو قرار لصالحنا جميعاً، علماً أنني أرسلت رسالة هاتفية للفنانة شجون بعد استبعادها، أكدت لها فيها أنها لا تزال ابنتي".

وفجّر الزعبي خلال حديثه مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكّداً أنه لم يتّخذ قراره باستبعاد شجون من المسلسل، إلا بعد الاجتماع مع المنتج عامر صباح ومسؤولي الشركة المُنفذة للعمل، وهي "بيكترون"، التي تُعدّ بمثابة الشركة الواحدة مع "صباح بكتشرز". وقد أنجزا ونفّذا معاً العديد من المسلسلات الدرامية في الخليج".

وعن اختيار الفنّانة فاطمة الصفي بديلة عن شجون بحسب البيان الصادر من الشركة أمس، قال الزعبي: "أفضّل أن تكون الصفي بطلة للمسلسل بدلاً من شجون، ولاتزال هناك بورصة ترشيحات لفنانات أخريات لم نستقرّ على أيّ منهنّ حتى الآن"، مستدركاً بالقول: "ليس لديّ مانع من استمرار شجون في المسلسل متى ما أبلغتني الشركة المنتجة عدم وجود مشكلة في التأخير بتنفيذ مشاهد المسلسل، نظراً للحالة المرضية التي تمرّ بها شجون حالياً كما أوضحت سابقاً".

وأصرّ على: "أن قرار استبعاد شجون كان بعلم المنتج عامر صباح، والذي بطبيعة الحال تحدّث مع البريكي وشجون ومعي للوصول إلى صورة واضحة واقعة عمّا حدث بالضبط" .

وخلص المخرج إلى القول: "إنني متضايق للغاية من غياب شجون، ولم أتمنّى اتخاذ هذا القرار لمصلحة الجميع".

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