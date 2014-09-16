هؤلاء النّجوم العرب في السينما المصرية لأول مرة

يتواجد عدد من الفنانين العرب في السينما المصرية للمرة الأولى في حياتهم. وبالرغم من ذلك، أتاح مخرجو ومنتجو هذه الأعمال الفرصة لهم ليكونوا أبطالاً من العمل الأول.

فللمرة الأولى، يتواجد الفنان والإعلامي السعودي تركي يوسف في السينما المصرية، من خلال فيلمه "زان"، وهو فيلم مصري سعوديّ في إطار أفلام الرعب والأكشن، حيث يجسّد تركي شخصية "الجنّ زان"، فيما يشاركه البطولة كلّ من الفنانين: ياسمين الجيلاني، وعفاف شعيب، وشيماء الحاج، ومها زين. أما قصة العمل فهي لأشجان حسين علوي، وسيناريو وحوار سمير بدير، أمّا الإخراج فلوائل عبد القادر والإنتاج لمحمد العنزي.

بدوره، يخوض المطرب اللبناني آدم أيضاً تجربة السينما المصرية كبطل، من خلال فيلم "من أوّل السطر" مع المخرج محمد حمدي، وبمشاركة الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب في أوّل عمل لها أيضاً، وهو ما يعني أنّ العمل بمجمله بمثابة المُغامرة، إذ لا يوجد أيّ بطل له تجربة سابقة في مجال التّمثيل وإن كانوا في الوقت نفسه نجوماً في مجالاتهم الأساسية. فالمطرب اللبناني آدم معروف سواء في مصر أو في لبنان وفي كلّ الدول العربية، وإيمان أبو طالب أيضاً إعلامية متميّزة ولها العديد من البرامج النّاجحة، وإن كان أشهرها برنامج "صبايا الخير".

ومن خلال فيلم "القط والفار" مع النّجم محمود حميدة وسوسن بدر، تتواجد النّجمة السورية سوزان نجم الدين لأوّل مرة في السينما المصرية، والعمل من إخراج تامر محسن وكتابة الكاتب الكبير وحيد حامد.

يُذكر أنّ آخر أعمال سوزان كان مسلسل "باب الخلق" مع محمود عبد العزيز، كما لها مسلسل بعنوان "كش ملك"مع الفنان مجدي كامل، لم يُعرض حتّى الآن.

تستعدّ كذلك الفنانة اللبنانية دالي جو، التي سبق وقدّمت في مصر سيت كوم "قشطة وعسل" مع الفنان سمير غانم، للتواجد سينمائياً للمرة الأولى في فيلم من إخراج يسري نصر الله.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"