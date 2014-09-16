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وائل كفوري يتلقّى المعايدات بعيد ميلاده وإليسا أبرز المهنئين

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وائل كفوري يتلقّى المعايدات بعيد ميلاده وإليسا أبرز المهنئين وائل كفوري يتلقّى المعايدات بعيد ميلاده وإليسا أبرز المهنئين

الإثنين 15-09-2014 23:26

بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف في 14 أيلول/سبتمبر، تلقّى الفنان اللبناني وائل كفوري العديد من المعايدات والتّمنيات له بالنّجاح الدائم من قبل جمهوره ومحبيه عبر موقع "تويتر"، وكان على رأسهم النّجمة اللبنانية سيرين عبد النور، والإعلامية ريما نجيم، والإعلامي جمال فياض، والشاعر نزار فرنسيس.

أما النّجمة اللبنانية إليسا فكانت معايدتها خاصّة لكفوري، إذ أطلقت هاشتاغ خاص بمناسبة عيد ميلاده بعنوان "HappyBirthdayWaelKfoury"، وغردّت على تويتر قائلةً: أرجو من الجميع أن يضم إليّ من أجل أن نتمنى لأطيب نجم في العالم عيد ميلاد سعيد".

يشار إلى أنّ النّجم وائل كفوري هو أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج "أراب أيدول" بنسخته الثالثة، وكان قد احتفل بعيد ميلاد ابنته ميشال منذ بضعة أيام عبر موقع "تويتر"، وطلب منها أن تسامحه لأنه كان بعيداً عنها في هذه المناسبة.

 

وائل كفوري يعايد ابنته على طريقته الخاصّة

 

 

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