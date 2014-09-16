في أول تغريدة له بعد إخلاء سبيله.. علاء عبدالفتاح: «الحرية لكل المعتقلين»

طالب الناشط السياسي علاء عبدالفتاح بالإفراج عن «كل المعتقلين»، في أول تغريدة له بعد إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في قضية «أحداث مجلس الشورى»، التي شهدت مظاهرة مناهضة لقانون التظاهر نوفمبر الماضى.

وكتب علاء عبدالفتاح، في حسابه على «تويتر»: «الحرية لكل المعتقلين. واحنا اللي دهنا الهوا دوكو وخليناه يتنحى بعدها. وتصبحوا على خير وحشني حضن مراتي».

وأضاف: «دومة (أحمد دومة) جلسته بعد بكره ومحتاج يتنقل للمحكمة بعربية إسعاف ويدخله كرسي بعجل نظيف وميدخلش القفص القزاز لأن تكيفه خطر على صحته، والأمن متعنت في المطالب البسيطة دي».

فيما علقت والدته الدكتورة ليلى سويف على حديثه قائلة «الكرسي حيروح له بكره الصبح على السجن بس المهم يدخلوه».

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، قررت، الإثنين، إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح، ومحمد عبدالرحمن «نوبي»، ووائل متولى بضمان مالي 5 آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الشورى»، التي وقعت في نوفمبر الماضى، إلى جانب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية.