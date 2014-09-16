” آبل” تتجه نحو تصميم جيل جديد من ” MacBook “

تقوم شركة “آبل” بتصميم ” MacBook ” ليكون أنحف وأخف “لاب توب” من الجيل الجديد.

ويتوقع أن يزود الجهاز بشاشة “ريتينا” مساحتها 12 بوصة وبتصميم خارجي دقيق، كما يتوقع أن يخلو من نظام التبريد، ما يؤثر على سماكته.

وكانت أولى الشائعات عن إمكانية ظهور “MacBook” الجديد المزود بشاشة 12 بوصة قد سربت في الصيف الماضي، وأكدت مصادر مطلعة آنذاك بأن الجهاز الجديد سيصنع من الألمينيوم، وهو أرق وأخف من “MacBook” من الجيل الحالي.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الجهاز الجديد من أسرتي “Air” أو “Pro” أم سيشكل أساسًا لأسرة جديدة من أجهزة “MacBook”.

وكان موقع “A Tech Website” الإلكتروني أفاد في وقت سابق بأن الكشف عن “MacBook” الجديد أرجئ حتى منتصف عام 2015 لأسباب إنتاجية متعلقة بإطلاق رقيقة “Broadwell”.

وقال الموقع إن الجهاز الجديد سيعرض على المشترين باللونين الفضي والذهبي ولون “الفضاء الرمادي” شأنه شأن هاتف “أيفون 6″.