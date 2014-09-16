تطبيقات “أندرويد” و “أيفون” تساعد العروس على اختيار ثوب الزفاف المثالي

اختيار ثوب الزفاف المثالي للعروس قد يكون مهمة شاقة لكن ظهرت تطبيقات يمكن أن تساعدها على تقليص خياراتها وذلك عبر مساعدتها على العثور على مئات التصميمات وتجربتها بشكل افتراضي.

وبلغ متوسط انفاق العروس على ثوب الزفاف ​​1281 دولارًا في عام 2013 وفقا لتقديرات موقع الزفاف ذا نوت TheKnot.

ومن خلال تطبيق “ويدنج دريس ستوديو” المتاح على أجهزة آي باد يمكن للعروس أن ترى كيف ستبدو في أكثر من 300 ثوب.

وقالت هيلاري سيكا المديرة التنفيذية بشركة ويدنج رياليتي ومقرها تورونتو التي صممت هذا التطبيق “هناك طرز كثيرة متاحة اليوم وتحتاج العروس لكل مساعدة يمكن أن تحصل عليها”.

وأضافت “هدفنا المساعدة بتقديم فكرة للعروس عما سوف يبدو جيدًا عليها بحيث لا تجرب أثوابا لن تناسبها عندما تصل للمتجر”.

ويعمل “ويدنج دريس ستوديو” عبر وضع الثياب على صورة للعروس وهي ترتدي ثيابًا ضيقة لا تخفي تفاصيل جسدها.

وهناك تطبيق أخر هو “ويدنج لوك بوك” الذي يساعد العروس على اختيار الثوب المناسب وهو متاح للأجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل اندرويد أو آيفون.

ويسمح هذا التطبيق للمستخدم بتصفح أكثر من خمسة ألاف ثوب ويمكن تقليص القائمة عبر تحديد خيارات تتعلق بالمصمم والطراز والسعر، كما يوضح التطبيق أقرب متاجر يمكن تجربة الثياب أو الشراء منها.