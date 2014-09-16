أعضاء «المجلس الوطني» يستعدون لزيارة معسكرات الخدمة

يستعد اعضاء المجلس الوطني الاتحادي للقيام بزيارة ميدانية الى معسكرات تدريب المجندين بالخدمة الوطنية بعد التحاق الدفعة الاولى من شباب الوطن لتلبية نداء الواجب انطلاقا من دورهم كممثلين لأبناء الشعب في البرلمان للوقوف معهم والتعبير على تلاحمهم وتضامنهم مع المجندين في هذه المهمة الوطنية في اول تجربة تجنيد اجباري تطبق بالدولة.

وقال مروان بن غليطة: بدأت الفكرة قبل التحاق شباب الوطن بمعسكرات التدريب بهدف الوقوف على استعداداتها الخاصة والتأكد من ترتيبات استقبال المجندين في اول دفعة تجنيد الزامي في تاريخ الدولة من اجل التكاتف ورفع الروح المعنوية للشباب المجندين.

واوضح ان اعضاء المجلس الوطني ينتمون لجيل لم يحظ بنيل شرف التجنيد وتطبيق القانون عليهم والذي كنا نتمناه الا اننا رأينا انه من واجبنا الوطني ان يكون لنا دور على الاقل في المشاركة في اعطاء دفعة معنوية لاخواننا وابنائنا شباب الوطن في سن التجنيد وان نشكر الوطن وابناء القوات المسلحة من المدربين الذين يشرفون على عملية التدريب في المعسكرات المختلفة بالدولة على ما يقومون به من جهود كبيرة في تدريب وتأهيل المجندين من الجنسين.

لحظة تاريخية

واضاف سعيد ناصر الخاطري عضو المجلس الوطني الاتحادي ان زيارة اعضاء المجلس الوطني الاتحادي لمعسكرات التدريب العسكري الخمسة على مستوى الدولة تأتي في اطار دور المجلس الوطني في التواصل مع مؤسسات الدولة وابناء الوطن باستمرار ورأينا ان نقوم بهذه الزيارة المقترحة من اجل مشاهدة والوقوف على ارض الواقع على تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي اقر من قبل المجلس الوطني الاتحادي وكان له دور في مناقشته واقراره ومن اجل الاطمئنان على سير عملية التدريب لابنائنا المجندين الذين توافدوا على مراكز التسجيل وشكلوا ملحمة وطنية هي الابرز والاهم في تاريخ دولتنا.

واكد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي ان المجلس فور تلقيه اقتراح العضو مروان بن غليطة بزيارة معسكرات تدريب المجندين بادر الى مخاطبة الجهات الرسمية وفي انتظار تحديد موعد الزيارة من اجل اتمامها وتهدف الزيارات الى تشجيع الشباب الذين انخرطوا في الدفعة الاولى للمجندين والشد من ازرهم في هذه المهمة الوطنية الكبيرة والتعرف على آرائهم حول الخدمة الوطنية والتدريبات التي حصلوا عليها بعد ان تم تطبيق الخدمة الوطنية فعليا.

دعم ومساندة

وقال خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي انه لا يوجد برنامج ووقت معين للزيارة بعد اقتراح العضو مروان بن غليطة بزيارة معسكرات التدريب التي تهدف الى دعم ومساندة الخطوة المهمة التي اقبلت عليها الدولة بفرض التجنيد الاجباري على شباب الوطن من 18 الى 30 سنة من اجل رفع الروح المعنوية للمنضمين للدفعة الاولى من المجندين الذين لبوا نداء الوطن وكانوا في الصدارة في الالتحاق بالخدمة الوطنية.

واضاف انه نظرا لان المجلس في الاجازة البرلمانية حاليا فقد يتم تنظيم الزيارات قبل انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر المقرر له في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر المقبل.

عز وفخر الوطن

وقال احمد عبد الله الاعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي ان هذه الخطوة من جانب اعضاء المجلس تهدف الى تعزيز التلاحم والتواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين لان الخدمة الوطنية واجب وطني والشباب المجندون يحملون رسالة بان المواطن في اي مستوى وفي اي مجال هو جندي للدفاع عن الوطن وقيادته ونحن كاعضاء بالمجلس نعتز بهذا الانتماء ونشاركهم ونشد على ايديهم ونقول لهم بانهم عز وفخر للوطن وانهم ونحن مسؤولون مسؤولية مشتركة ومعا يدا بيد للذود والدفاع عن الوطن.

واشار الى ان الزيارة تهدف الى الالتقاء بشباب الوطن المجندين لتشجيعهم وجعلهم اكثر اقبالا على التجنيد وتلقي التدريبات العسكرية المطلوبة التي تصقلهم وتعدهم وتؤهلهم للخدمة الوطنية ويأتي ذلك كخطوة في اطار التكامل بين المجلس وتحقيق اهداف الحكومة التي بادرت بقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي حظي بالاولوية من الحكومة ومن المجلس الوطني الاتحادي الذي ناقشه في اكثر من جلسة واقره الى ان اصدره صاحب السمو رئيس الدولة.

موعد

ينتظر المجلس الوطني الاتحادي تحديد الجهات المعنية موعدا لاتمام الزيارة التي اقترحها مروان احمد بن غليطة عضو المجلس الوطني الاتحادي قبل انضمام الدفعة الاولى لمعسكرات التدريب نهاية شهر اغسطس الماضي ونالت ثناء واستحسان وتقدير جميع اعضاء المجلس الذين ايدوا الفكرة.

ويتضمن الاقتراح زيارة معسكرات التدريب الخمسة على مستوى الدولة موزعة بواقع اثنين في منطقة العين «ديبوت وسيح اللحمة» ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية ومعسكر المنامة في عجمان ومدرسة خولة بنت الازور المخصصة للاناث وسيتم توزيع اعضاء المجلس البالغ عددهم اربعين عضوا على المعسكرات بواقع ثمانية اعضاء لزيارة كل معسكر.