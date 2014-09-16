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يورجن كلوب: لم أصدق أن يونايتد يرغب في بيع كاجاوا

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يورجن كلوب: لم أصدق أن يونايتد يرغب في بيع كاجاوا يورجن كلوب: لم أصدق أن يونايتد يرغب في بيع كاجاوا

انتهز يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند قرارا يراه غريبا من مانشستر يونايتد ببيع شينجي كاجاوا، ليضمه النادي الألماني.

كاجاوا يستعد لمواجهة أرسنال في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد عودته لقلعة دورتموند.

وقال كلوب عن ذلك: "في البداية لم أصدق أن يونايتد يرغب في بيع كاجاوا، لهذا تم استغلال الفرصة بسرعة".

وتابع "في رأيي كاجاوا كان مظلوما.. موسمه الأول كان الأخير لأليكس فيرجسون، فكانت النتائج أهم من الاهتمام به وتطويره".

وأضاف "موسمه الثاني كان مع مدرب جديد يأتي بعد فيرجسون (ديفيد مويس)، لم يكن من السهل أيضا الاهتمام باللاعبين.. كانت النتائج فقط هي المطلوبة".

وأردف "وحين جاء لويس فان جال وهو مدرب رائع، قرر بيع كاجاوا، بالنسبة لي هو لاعب مهم للغاية ولهذا لم ننتظر طويلا وخطفنا اللاعب".

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