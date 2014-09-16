كوستا: ستأتي لحظة، لن أسجل فيها

يعرف دييجو كوستا نجم تشيلسي أنه في لحظة ما سيتوقف عن تسجيل الأهداف، أو هذا ما يأمل في أن يفهمه الجمهور الذي يعشق الفريق اللندني.

كوستا انفجر فور وصوله إلى تشيلسي قادما من أتليتكو مدريد بـ32 مليون جنيه استرليني، وسجل 7 أهداف في 4 مباريات، وحصل على لقب "المهاجم الاستثنائي" من مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال كوستا: "لا أستطيع أن أفهم المقارنات بيني ومهاجمين أخرين.. لكل لاعب اسلوبه، ولكل هداف فريق يلعب خلفه في الملعب ويدعمه".

وأوضح الإسباني صاحب الأصول البرازيلية "لم أكن لأسجل تلك الأهداف لو يتواجد خلفي أسماء موهوبة".

وتابع "وعموما هذه هي كرة القدم، في أحيان لن أسجل، ستأتي تلك اللحظة لأن هذا أمر طبيعي بالنسبة للهدافين".