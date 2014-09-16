أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوستا: ستأتي لحظة، لن أسجل فيها

Google+ Print
كوستا: ستأتي لحظة، لن أسجل فيها كوستا: ستأتي لحظة، لن أسجل فيها

يعرف دييجو كوستا نجم تشيلسي أنه في لحظة ما سيتوقف عن تسجيل الأهداف، أو هذا ما يأمل في أن يفهمه الجمهور الذي يعشق الفريق اللندني.

كوستا انفجر فور وصوله إلى تشيلسي قادما من أتليتكو مدريد بـ32 مليون جنيه استرليني، وسجل 7 أهداف في 4 مباريات، وحصل على لقب "المهاجم الاستثنائي" من مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال كوستا: "لا أستطيع أن أفهم المقارنات بيني ومهاجمين أخرين.. لكل لاعب اسلوبه، ولكل هداف فريق يلعب خلفه في الملعب ويدعمه".

وأوضح الإسباني صاحب الأصول البرازيلية "لم أكن لأسجل تلك الأهداف لو يتواجد خلفي أسماء موهوبة".

وتابع "وعموما هذه هي كرة القدم، في أحيان لن أسجل، ستأتي تلك اللحظة لأن هذا أمر طبيعي بالنسبة للهدافين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع