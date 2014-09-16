زيدان: الانتقادات الموجهة لبنزيمة طبيعية.. ولا أفهم اعتزال ريبري

المشجع الأول لكريم بنزيمة في ريال مدريد، زين الدين زيدان أيقونة النادي الملكي ومنتخب فرنسا تحدث عن الانتقادات الموجهة لمهاجم الميرنجي.

زيدان كان مساعدا للمدير الفني لريال مدريد وكان يولي بنزيمة اهتماما كبيرا في التدريبات ويعمل معه بشكل منفصل في تمرينات البلانكو.

الآن بنزيمة يعاني من انتقادات عديدة في ريال مدريد بعدما سجل هدفين فقط في أخر 18 مباراة بالقميص الأبيض.

وقال زيدان لصحيفة أس: "من الطبيعي أن يتعرض مهاجم ريال مدريد لانتقادات عديدة حين لا يسجل".

وعن اعتزال فرانك ريبري اللعب الدولي مع منتخب فرنسا، عقب زيزو الذي حمل كأس العالم مع الديوك وأمم أوروبا كذلك "لا أفهم سبب قراره.. لكني لا أملك سوى احترام رأيه".