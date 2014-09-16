أنشيلوتي: دوري الأبطال؟ تشيلسي الأقوى.. وبايرن كذلك

لا يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه هو المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستهل رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة بازل السويسري في الجولة الاولى من مرحلة المجموعات بالبطولة.

وقال أنشيلوتي لصحيفة كوريررو ديللو سبورت الإيطالية: "التاريخ يقول لا فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، لهذا التاريخ لا يدعم فوزنا باللقب".

وتابع المدرب الإيطالي "لكننا نستطيع أن نفعل ما فعلناه في الموسم الماضي، وأن نفوز بالبطولة الـ11 في تاريخ ريال مدريد".

وعن الفريق الأقوى في المسابقة، عقب كارليتو "تشيلسي أكثر فريق دعم صفوفه بشكل مميز في الصيف بعدما ضم سيسك فابريجاس ودييجو كوستا وثيبوت كورتوا وفيليبي لويس".

وأضاف "بايرن ميونيخ أيضا، لازال محتفظا بقوته التي كان عليها في الموسم الماضي".