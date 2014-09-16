4 نقاط.. جعلت جمهور ريال مدريد ييأس من بنزيمة

رصدت صحيفة أس الإسبانية، يأسا كبيرا من جمهور ريال مدريد بسبب مهاجمه رقم 9 في الفريق الملكي كريم بنزيمة.

لماذا؟ بداية فمنذ جاء كريم، والنادي باع 7 مهاجمين ليمنح الفرنسي الدولي أريحية كاملة وعدم الشعور بالمنافسة.

منذ جاء بنزيمة.. رحل خافيير سافيولا، رحل كلاس-يان هونتيلار، رحل ألفارو نجريدو، رحل راؤول جونزاليس، رحل إيمانويل أديبايور، رحل ألفارو موراتا، رحل جونزالو إيجوايين.

ثم رفض ريال مدريد الدخول في صفقة لويس سواريز، راداميل فالكاو، من قبلهما روبرت ليفاندوفسكي، وإديسون كافاني.

ومع هذا وذاك، جاء بنزيمة الذي لم يسجل سوى هدفين فقط في أخر 18 مباراة له بالقميص الملكي.

والأهم أنه لم يسدد سوى 3 تصويبات فقط بين الـ3 خشبات في 3 مباريات.