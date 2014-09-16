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' ثعلب الصندوق ' .. يرفع آمال أرسنال أمام دورتموند

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' ثعلب الصندوق ' .. يرفع آمال أرسنال أمام دورتموند ' ثعلب الصندوق ' .. يرفع آمال أرسنال أمام دورتموند

ارتفعت آمال أرسنال بعد التعاقد مع رأس حربة، يرى أرسين فينجر المدير الفني للفريق أنه "ثعلب جديد داخل الصندوق" قد يعين المدفعجية لمواجهة بروسيا دورتموند في انطلاق دوري أبطال أوروبا.

داني ويلبيك استهل مسيرته مع أرسنال بـ3 نقاط مضيئة، هدفان مع منتخب إنجلترا ثم كرة في العارضة مع المدفعجية ضد مانشستر سيتي.

هذه البداية القوية لويلبيك منذ انتقل للفريق قادما من مانشستر يونايتد جعلت أرسنال يشعر بأنه استقدم صفقة تستحق الـ16 مليون جنيه استرليني.

مهاجم وليس جناحا

صحيفة إنديبندنت البريطانية تقول: "ويلبيك ظلم في يونايتد، هناك تواجد روبن فان بيرسي وواين روني، فكانت التضحية به واضحة بأن تم نقله من مركز رأس الحربة إلى الجناح".

وعقب فينجر "أعتقد أن مكانه الأنسب هو رأس الحربة، ويلبيك يستطيع أن يكون لأرسنال مثل ثعلب داخل الصندوق".

هو في الـ23 عاما فقط.. وبالتالي يرى تقرير إنديبندنت أنه لو ارتفع معدل أهدافه قد يكون أرسنال قد ضم صفقة تدعمه لـ10 سنوات مقبلة.

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