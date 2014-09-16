إبراهيم حسن: الأهلي كان بلا حول أو قوة

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك إن الأهلي كان بلا حول أو قوة، رغم تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر في نهاية اللقاء.

وأضاف: "فريق الأهلي كان يخوض اللقاء بتوتر شديد، لأنه يعلم مدى قوى فريق الزمالك وجهازه الفني ومجلس الإدارة".

وأشار في تصريحات تليفزيونية: "لقد بدا الخوف الشديد على بدلاء الأهلي طوال المباراة، لذا كانت الفرحة غير طبيعية بالفوز بالسوبر".

وتابع: "الزمالك كان الأفضل، وسيطر على مجريات اللقاء، وكان أقرب للفوز".

واختتم مدير الكرة بالزمالك: "الفريقان قدما أداءً ممتازًا في افتتاحية الموسم، لكن التوفيق كان في صالح الأهلي".