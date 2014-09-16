الزمالك للتوأم: كفاية 8 سنوات هزائم .. والحساب نهاية الموسم

وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك رسالة للتوأم إبراهيم وحسام حسن بعد تجديد الثقة بهما، رغم خسارة كأس السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح.

وقال أحمد مرتضى: "لم نفكر في إقالة الجهاز الفني، ولكن كنا منفعلين للغاية بعد خسارة لقب السوبر، لأن الآمال كانت كبيرة بعد ضم عدة لاعبين جدد، وجهاز فني قوي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "مجلس إدارة الزمالك لا يتعامل بالقطعة مع مدربيه، والحساب سيكون في نهاية الموسم".

واستدرك المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء "لم نفز على الأهلي منذ فترة طويلة، وكفاية 8 سنوات هزائم أمام المنافس التقليدي".

وأتم أحمد مرتضى تصريحاته "أتمنى أن يتحلى لاعبو الزمالك بالحمية والغيرة على اسم النادي، والفوز بالبطولات لإسعاد جماهيره".