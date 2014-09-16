عودة ضابط أصيب باشتباكات بين السرايات بعد رحلة علاج بلندن

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، العميد ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بعد رحلة علاج طويلة بلندن استغرقت عدة أشهر نظرًا لاصابتة بطلق ناري بالرأس في أحداث الاشتباكات التى وقعت بمنطقة بين السرايات بالقرب من جامعة القاهرة العام الماضي.

استقبل الضابط، العشرات من أصدقائة واقاربة بالإضافة لمواطنين من منطقة بولاق الدكور مقر الخدمة السابقة للنعمانى بالاضافة إلي فرقة الزمر البلدي، واهدوة الورود فور وصوله علي الطائرة المصرية القادمة من لندن ، قامت سلطات المطار بتسهيل انهاء اجراءات خروج الضابط ولقي ترحيب كبير من ضباط وافراد الشرطة العاملين بالمطار .