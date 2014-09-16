محافظ الغربية يشكل لجان لمواجهة التلوث في مدن وقرى المحافظة

قرر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، حظر تشغيل المكامير والفواخير من منتصف شهر أغسطس الماضي، وحتى نهاية شهر نوفمبر 2014 وغلق مصانع الطوب الغير مرخصة ومنع الحرق المكشوف مع تشديد الرقابه على المقالب العمومية، وتشديد الرقابة على السيارات وخاصة سيارات النقل والاجرة والسرفيس وضبط السيارات المخالفه وذلك فى اطار خطة المحافظة لمواجهه نوبات التلوث الحادة فى وسط الدلتا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ بحضور وكيل وزارة الزراعة، ورئيس جهاز شئون البيئة بالغربية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث امكانية القضاء على ظاهرة السحابه السوداء والاستفادة من قش الارز وتوظيفه فى استخدامات مختلفه وذلك لمناقشة كيفية القضاء على التلوث بإنهاء عمليات حرق قش الأرز في القرى.

وشكل محافظ الغربية ،لجنه من العاملين بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية للمرور الدوري في الفترة المسائية لضبط أي مخالفة وتوقيع الغرامة الفورية عليها وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وذلك فى اطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة السحابه السوداء.

طالب المحافظ ،بعمل حصر شامل للمزارعين المخالفين وتكثيف الندوات واللقاءات لتوعية المزارعين لكيفية الاستفادة من قش الارز.

يذكر أن المنزرع من محصول الارز بمحافظة الغربية هذا العام 144 ألف و474 فدان وتم حصاد 12 ألف و530 فدان حتى الان ومن المتوقع أن تكون كميات قش الارز الناتجة هذا العام 288 ألف طن من قش الأرز.