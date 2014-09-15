آي فون 6 في الأسواق الجمعة بـ 199 دولار

بعد أن كشفت شركة أبل عن هاتفيها أي فون6 وأي فون6 بلس، الثلاثاء، والتي وصفته بأنه أفضل هاتف أي فون تم تصنيعه على الإطلاق، لم يتمكن موقع “متجر أبل” من استيعاب كم الطلبات الهائل الذي توافد على تقديم طلبات شراء مسبقة لهذه الهواتف.

وبحسب أشخاص قاموا بمحاولة تقديم طلبات شراء مسبقة، فإنه عند طلب هاتف أي فون6 بلس تظهر عبارة “نفذ” في الوقت الذي لم يتمكنوا فيه حتى من الدخول لتقديم طلبات مسبقة لشراء هاتف أي فون6 على متجر أبل نظرا للإقبال الهائل على الموقع.

ومن المتوقع أن يتم إنزال هذه الهواتف إلى الأسواق الجمعة.

ويشار إلى أن هاتف أي فون6 يبدأ ثمنه من 199 دولارا في الوقت الذي يبدأ ثمن أي فون6 بلس 299 دولار.