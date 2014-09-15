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بالصور.. محافظ بورسعيد يودع حجاج بيت الله الحرام

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بالصور.. محافظ بورسعيد يودع حجاج بيت الله الحرام بالصور.. محافظ بورسعيد يودع حجاج بيت الله الحرام

 

ودع اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد  أول فوج من حجاج القرعة والبالغ عدهم265 حاج للذهاب إلي بيت الله الحرام وذلك قبل مغادرتهم للمحافظة والفائزين بقرعة الحج لعام 1435 هـ / 2014 م،
> وأكد المحافظ، خلال لقائه مع حجاج بيت الله الحرام أن المحافظة سوف تتابع أخبارهم بصفة مستمرة للاطمئنان علي أحوالهم ومتابعة تقديم كافة التسهيلات لهم لحين عودتهم لأرض المحافظة بسلامة الله،

كما حمّل المحافظ جميع الحجاج أمانة الدعوة لمصر بان ينعم الله عليها بالسلام والاستقرار والأمان، ولمحافظة بورسعيد بصفة خاصة بدوام التقدم والتنمية الشاملة في شتى المجالات.

 

 

 

 

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