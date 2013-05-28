بيت السناري يحتفل بذكرى المطرب النوبي العالمي “حمزه علاء الدين”

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، ؛ بالتعاون مع فريق ليا لى نوبيه، حفل مجاني تحت عنوان “إسكاليه/الساقيه “، وذلك يوم الخميس الموافق 30 مايو 2013 في تمام الساعة السادسة مساء

ويقام الحفل بمناسبة ذكرى رحيل الفنان حمزة علاء الدين ، وهو موسيقى ومطرب نوبي عالمي وعازف على آلة الطار النوب وبرع في العزف على العود حتى أصبحت له شهرة عالمية .وسجل حمزة أول ألبوم له وهو موسيقى النوبة عام 1964، وفي نفس العام قدم أول حفلة موسيقية له على مسرح بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي العام 1968م سجل حمزة ألبومه إسكاليه أو الساقية النوبية والذي اكتسب شهرة وصيت ذائع في الغرب، كما وضع الموسيقى التصويرية لفيلم الحصان الأسود للمخرج فرانسيس فورد كوبولا.

ويشتمل الاحتفال بذكرى حمزه على العديد من الفعاليات، وهي معرض الصور الفوتوغرافية الفائزة في مسابقة البيت الثقافي النوبي، يليه عرض فيلم قصير عن أهم محطات حمزة علاء الدين، بالإضافة إلى كلمات من شخصيات عملت معه في مشواره الفني، وشخصيات عاشقة لفنه، وهم: الشاعر نصر الدين ناجي، والشاعر بشير عياد، والشاعر خالد ياسين، وأحمد بحر مغني فريق بلاك تيما، ويليه الحفل الغنائي لكل من الفنان كرم مراد، والفنان أحمد العمدة، والفنان أحمد إسماعيل.