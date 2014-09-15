أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

زويل: السيسي أول رئيس يشكل مجلسًا استشاريًا علميًا

  • مصر
  • 17
Google+ Print

قال العالم أحمد زويل إن «الرئيس عبد الفتاح أول رئيس يشكل مجلسًا استشاريًا علميًا، والمجلس سيجتمع كل شهرين».

وأضاف زويل، في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن «فكرة المجلس الاستشاري للعلماء في يتشابه مع ما شكله أوباما، والاختلاف في المشكلات».

وتابع: «الرئيس السيسي أبلغنا بالموافقة على أي قرارات للمجلس الاستشاري للعلماء لحل المشكلات»، موضحًا أن «السيسي رجل قرار، ويبحث دائما عن إقامة المشروعات على أساس علمي، ولا وجود للإيدلوجيات بالمشروعات المنتظرة».

وأردف: «كنت بسرير المرض خلال ثورة 30 يونيو، وكتبت بمقال أؤكد أنه تضييع وقت للغرب بالقول على 30 يونيو انقلابا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي