زويل: السيسي أول رئيس يشكل مجلسًا استشاريًا علميًا

قال العالم أحمد زويل إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يشكل مجلسًا استشاريًا علميًا، والمجلس سيجتمع كل شهرين».

وأضاف زويل، في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن «فكرة المجلس الاستشاري للعلماء في مصر يتشابه مع ما شكله أوباما، والاختلاف في المشكلات».

وتابع: «الرئيس السيسي أبلغنا بالموافقة على أي قرارات للمجلس الاستشاري للعلماء لحل المشكلات»، موضحًا أن «السيسي رجل قرار، ويبحث دائما عن إقامة المشروعات على أساس علمي، ولا وجود للإيدلوجيات بالمشروعات المنتظرة».

وأردف: «كنت بسرير المرض خلال ثورة 30 يونيو، وكتبت بمقال أؤكد أنه تضييع وقت للغرب بالقول على 30 يونيو انقلابا».