بدء التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الثلاثاء

أعلن وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، موضحًا أن نتائج ترشيحات طلاب المرحلة الثالثة ستكون متاحة على الإنترنت لمساعدة الطلاب على معرفة الكلية أو المعهد المرشح لها على موقع تنسيق الجامعات وبوابة الحكومة الإلكترونية.

ولفت الوزيرفي تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أن سيتم إتاحة الفرصة أمام طلاب هذه المرحلة لمدة 3 أيام من الفترة من 18- 20 سبتمبر لتقليل الاغتراب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين بالمرحلة الثالثة من الدورين الأول والثاني للثانوية العامة 157573 طالبًا وطالبة منهم 86576 للمجموعات العلمية و70997 للأدبية.

وأضاف أن هناك 4967 طالب وطالبة لم يتقدموا برغباتهم من طلاب هذه المرحلة، واستنفذ 1925 طالبا لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموعهم وسيتم السماح لهم بإضافة رغبات جديدة وإعادة ترشيحهم طبقا للحد الأدنى المعلن.