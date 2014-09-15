أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بدء التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الثلاثاء

  • مصر
  • 7
Google+ Print

أعلن وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، موضحًا أن نتائج ترشيحات طلاب المرحلة الثالثة ستكون متاحة على الإنترنت لمساعدة الطلاب على معرفة الكلية أو المعهد المرشح لها على موقع تنسيق الجامعات وبوابة الإلكترونية.

ولفت الوزيرفي تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أن سيتم إتاحة الفرصة أمام طلاب هذه المرحلة لمدة 3 أيام من الفترة من 18- 20 سبتمبر لتقليل الاغتراب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين بالمرحلة الثالثة من الدورين الأول والثاني للثانوية العامة 157573 طالبًا وطالبة منهم 86576 للمجموعات العلمية و70997 للأدبية.

وأضاف أن هناك 4967 طالب وطالبة لم يتقدموا برغباتهم من طلاب هذه المرحلة، واستنفذ 1925 طالبا لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموعهم وسيتم السماح لهم بإضافة رغبات جديدة وإعادة ترشيحهم طبقا للحد الأدنى المعلن.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي