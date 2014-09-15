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أحدث تقنيات تركيب الرموش بين يديك

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أحدث تقنيات تركيب الرموش بين يديك أحدث تقنيات تركيب الرموش بين يديك

الإثنين 15-09-2014 14:58

إن للعيون سحر خاص في عالم التجميل ومن اساسيات نجاح اي نوع من انواع الماكياج مهما اختلفت تقنياته. بالاضافة الى تأكيد خبراء التجميل على اهمية الاستعانة بالرموش الاصطناعية عند انجاز اي ماكياج لنتيجة مذهلة و جميلة، فباتت تركيب الرموش من الامور الاساسية في عالم التجميل.
كان لنا لقاء مع اخصّائية التجميل " جوليا ازي"، لتعرّفنا على تقنية تركيب الرموش الطويلة الامد.
ما هي التقنية التي تستعملينها؟
استعمل تقنية تركيب الرموش، شعرة بشعرة.
ما هي الانواع التي تفضلّين ان تستعمليها في تركيب الرموش؟
افّضل استعمال الmink و silk hair اي اجود انواع شعر الرموش، من الصغير والوسط الى الطويل، واعتمد على اللون الاسود في الاساس، كما الوان عدّة اخرى كالاخضر والازرق والفوشيا وغيرها من الالوان.
كيف يتم تحديد الشكل الملائم للرموش لكل عين؟ هل تلبين رغبة السيدة في اعتماد ستايل معيّن، او تعتمدين ما بناسب شكل العين؟
اعتمد في الدرجة الاول على ما يتناسب مع شكل العين ولكن آخذ في عين الاعتبار رأي الزبونة، بالاضافة الى تقديم النصيحة الافضل لها وهذا ينطبق على الطول و السماكة ايضا.
هل تعتمدين اي نوع معيّن من الglue اواللاصق؟
استعمل لاصق من اجود الانواع، اسود اللون وطويل الامد.
كم يدوم عمر الرموش الاصطناعية؟
يدوم اجمالا من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، حيث يتم تعبأتهم بعد هذه الفترة.
هل من احتياطات اوعناية خاصة عند تركيب الرموش على السيدة ان تعمل بها؟
اجل، لا يمكنها استعمال الماسكارا لاحتوائها على الزيوت، كما عليها استعمال غسول وجه خالى من الزيوت.
كم تحتاجين من الوقت لاتمام عملية تركيب الرموش؟
احتاج الى ساعتين تقريبا" لتركيب مئة رمش في كل عين.
اخترنا لك سيدتي مجموعة من الصور،اختاري منها ما يناسبك.

 

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