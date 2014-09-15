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دورتموند يراهن على سلاحه القديم لضرب أرسنال

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دورتموند يراهن على سلاحه القديم لضرب أرسنال دورتموند يراهن على سلاحه القديم لضرب أرسنال

يراهن بروسيا دورتموند على خبرة شينجي كاجاوا في التعامل مع الأندية الإنجليزية حين يلتقي أرسنال في مستهل الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

كاجاوا أخفق مع مانشستر يونايتد، مع ديفيد مويس، مع أليكس فيرجسون نفسه، وصولا إلى لويس فان جال الذي قرر ترك اللاعب صاحب الـ25 عاما يرحل.

وسيقود كاجاوا صفوف دورتموند أمام أرسنال في ظل النقص العددي للفريق الألماني بعد إصابة نوري شاهين وكوبا.

هل يستطيع اللاعب أن يستعيد أمجاده مع دورتموند أمام أرسنال؟

هانز يواخيم واتسكي المدير الرياضي لدورتموند رد بسؤال أخر "هل تظن أن كاجاوا نسي كرة القدم أو يحتاج للتعلم من جديد؟".

وتابع "إنه نجم جاهز، كان رقم 10 لدورتموند في فترة ناجحة للفريق، وبالتالي هو سلاح جاهز للاستخدام".

وأضاف "فقط يحتاج لاكتساب سرعته التي فقدها من فترة يونايتد، وبالمناسبة، لقد شارك في عدد غير هين من المباريات مع الفريق".

كاجاوا خاض 38 مباراة مع يونايتد في الفترة بين 2012 و2014.

وعاد كاجاوا للمشاركة مع دورتموند مباشرة حين عاد للنادي الألماني.

وفسر يورجن كلوب المدير الفني للفريق "في ظل تلك الإصابات التي ضربتنا لا نملك ترف منح كاجاوا وقتا لتذكر كيف كان يلعب مع دورتموند.. سنستخدمه مباشرة".

ويلعب أرسنال مع دورتموند وجالاتاسراي وأندرلخت في حسابات المجموعة الرابعة من سباق الأبطال.

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