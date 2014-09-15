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بعد ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة بنسبة 45 % .. أولياء الأمور يتظاهرون أمام الوزارة الخميس المقبل

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بعد ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة بنسبة 45 % .. أولياء الأمور يتظاهرون أمام الوزارة الخميس المقبل بعد ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة بنسبة 45 % .. أولياء الأمور يتظاهرون أمام الوزارة الخميس المقبل

وزارة التربية والتعليم

 

قال خالد صفوت، أحد أولياء الأمور المتضررين من ارتفاع المصاريف الدراسية في المدارس الخاصة، إنه تم التقدم بطلب رسمي إلي قسم شرطة السيدة زينب للحصول علي تصريح تنفيذ مظاهرة أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضًا علي رفع المصاريف الدراسية في عدد من المدارس الخاصة بنسب تتراوح من 20 : 45 %.

أكد “صفوت” أن 300 شخص  سيتجهون يوم الخميس إلي مبني وزارة التربية والتعليم في القصر العيني، لمطالبة الوزير بتنفيذ القرارات والقوانين التي سبق وأن اتخذها  والخاصة بالحد من رفع مصاريف المدارس الخاصة ، كما اتهم بعض الإدارات التعليمية بالتعسف الإداري وعدم الاستجابة للقرارات التي اتخذها وزير التعليم في هذا الشأن مثل إدارة شرق مدينة نصر والنزهة.

أضاف المهندس خالد صفوت الذي يعمل، مدير لقواعد البيانات ، أن مصاريف هذا العام شهدت زيادة جنونية حيث زادت بمعدل 40% وفي بعض المدارس زادت بنسبة 92%.

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