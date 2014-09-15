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«جاكلين» تستنجد: «صوري عارية على الإنترنت وحياتي تدمرت» (فيديو)

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قالت مواطنة تدعي «جاكلين»، من سكان القاهرة، إنها «تعرضت للابتزاز والمساومة من قبل شخص استغل صورها الخاصة لها وجدها على (كارت ميموري) هاتف فقدته في وقت سابق»، حسب قولها.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صوت الناس»، المُذاع على قناة «المحور»، أن «الشخص طلب منها إقامة علاقة غير شرعية، وبعد رفضها قرر تركيب صور عارية على وجهها ونشرها بالإنترنت»، حسب قولها.

وبكت «جاكلين»، للموقف الذي تعرضت له، مضيفة «حياتي وحياة أولادي بتدمر وكنت هافقد شغلي، والشخص نشر صوري وأنا في بيتي وركبها على صور إباحية»، حسب قولها.

وأضافت أنها «تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت، وتم إلقاء القبض عليه وحبسه»، مشيرة إلى أن «هذا الشخص زاد في تعقبها بعد خروجه من السجن، رغبة في الانتقام منها»، حسب قولها.

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