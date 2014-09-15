سعد سمير: جمعة ' الترمومتر ' الخاص بي

يعتبر سعد الدين سمير مدافع الأهلي، وائل جمعة مدير الكرة بالفريق المقياس الذي يحدد له تطور مستواه منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

وقال سعد: "تحدث وائل جمعة معي قبل مباراة السوبر أمام الزمالك، وشجعني على تقديم أداء قوي، لأن الجميع يتحدث عن أحقية انضمامي للمنتخب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "جمعة هو ترمومتر سعد سمير، وأحرص كثيرًا على استشارته في كل الأمور الفنية داخل الملعب".

وعن استبعاده من المنتخب، رد مدافع الأهلي: "احترم خيارات الجهاز الفني، والأهم هو التأهل لكأس الأمم الأفريقية".

وسجل سعد الدين سمير ركلة ترجيح في مرمى الزمالك، ليساهم في فوز الأهلي 5 / 4، وتتويجه بكأس السوبر للمرة الثامنة من أصل 12 بطولة.