«كاميرون»: انفصال اسكتلندا سيكون «طلاقا مؤلما»

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الإثنين، من أن فوز مؤيدي الاستقلال في الاستفتاء حول انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، المقرر الخميس المقبل، سيكون «طلاقا مؤلما»، وقال كاميرون مخاطبا الناخبين: «أرجوكم، لا تحطموا هذه العائلة».

وجاء كلامه في ميناء أبردين، خلال زيارة يقوم بها لاسكتلند،ا عشية الاستفتاء في محاولة اخيرة لتفادي الانفصال.

ومع اقتراب موعد الاستفتاء، الخميس، بات الفارق ضئيلا جدا بين المعسكرين، ولو أن الرافضين ما زالوا في الصدارة بنسبة متدنية في 3 من استطلاعات الرأي الأربعة، التي جرت في نهاية الأسبوع.