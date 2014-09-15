أوروبا تعلن التعبئة ضد “الإيبولا”

ناشدت المفوضية الأوروبية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعويض “الوقت الضائع” في مكافحة مرض إيبولا في اجتماع تخللته مساهمات جديدة.

وصرحت رئيسة مفوضية المساعدة الانسانية كريستالينا جورجييفا في ختام الاجتماع أنه على الاتحاد الأوروبي “أن يبدي التزامًا كبيرًا” اثناء الاجتماع الدولي الذي تنظمه الامم المتحدة في نيويورك في أواخر سبتمبر.

ودعت الدول الاعضاء الى تحديد مساهماتهم “بالارقام” لتوفير مبلغ 150 مليون يورو الذي سبق ان اعلنت بروكسل عن تقديمه.

وتابعت ان التعبئة الاوروبية باتت اكثر اهمية نظرا الى ان المجتمع الدولي “خسر وقتا ثمينا” في البداية لابداء رد فعل على المرض.

واعلنت حوالى عشر دول في الاجتماع التزامها تخصيص الاموال والموارد، حيث اعلنت المانيا انها مستعدة لاستضافة مرضى.

وعلقت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين قائلة “انها لحظة مهمة ضد ايبولا”، مشيرة الى ان باريس تقف الى جانب لندن “في المواقع المتقدمة” في مواجهة الوباء.

وتابعت “لكن ينبغي وجود اطار او محاور تواصل” مرحبة بدعم مقترح فرنسي لضمان الاجلاء الصحي لعاملي الهيئات الانسانية.

أ ف ب