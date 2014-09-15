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كيف تعرف سلمان خان "Salman Khan" إلى نيكول سابا؟

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كيف تعرف سلمان خان "Salman Khan" إلى نيكول سابا؟ كيف تعرف سلمان خان "Salman Khan" إلى نيكول سابا؟

الإثنين 15-09-2014 16:10

التقت "سيدتي" نجم بوليوود سلمان خان"Salman Khan" في دبي بفندق العنوان داون تاون في حوار طويل تحدث من خلاله عن العديد من الأمور الفنية والشخصية وكيف تعرف إلى نيكول سابا، ومن هي نجمة بوليوود التي يعدها متفوقة عن غيرها من الفنانات في أدائها التمثيلي، وقد حضر سلمان خان إلى دبي كسفير للعلامة التجارية "سبلاش" والتي تشاركه في تمثيلها نيكول سابا، وبدأنا معه حوارنا عن الحملة الإنسانية Being Human وخططه لها؟ فأجاب: ليس لدي إلى الآن خطة فهي بنفسها ستنتقل إلى المرحلة التالية وستستمر بالتقدم و التطور، فكل ما كان علينا فعله فيbeing human هو كما نزرع شجرة، إذ يجب علينا الاهتمام والاعتناء بها و دعمها، فهي لا تحتاج لدعم من أحد ولا تحتاج إلى سلمان خان "Salman Khan". being human نمت لتكون شجرة كبيرة تقدم للجميع ظلها وثمارها وسنكون نحن تحت ظلها.
ما الذي جعلك تقبل أن تكون ممثلاً لماركة سبلاش ؟
لأن سبلاش جاءت بـ being human إلى هنا واليوم هي موجودة في البلاد العربية ومنطقة الخليج فقط بسبب سبلاش، وبالأساس لدينا تعاون مسبق فقد كانت رحلة عظيمة وكان تعاونا لطيفاً من أجل تلك الحملة، فالفريق الذي يعمل من خلف الستار في سبلاش هو فريق رائع وهذا هو السبب الذي يجعل being human مرتبطة بسبلاش لأنه اسم يجعلك معروفاً و مميزاً.
الإجابات عن باقي الأسئلة والمزيد من التفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي"

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سيدتي