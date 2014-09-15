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لهذا السبب أنجلينا جولي لا تخشى خيانة براد بيت لها

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لهذا السبب أنجلينا جولي لا تخشى خيانة براد بيت لها لهذا السبب أنجلينا جولي لا تخشى خيانة براد بيت لها

الإثنين 15-09-2014 16:24

برغم أنّ الكثيرين لم يتوقعوا أن تتزوج النجمة العالمية Angelina Jolie الممثل Brad Pitt، بعد أن أقدم على خيانتها، فإنّ النجمة تخطّت الأزمة بفضل بعض الضمانات.

فقد اتفق الثنائي، قبل زواجهما، على جميع تفاصيل حياتهما، ومرحلة الانفصال ضمناً ـ إذا حدث ـ، حيث تضمّن الاتفاق بنوداً صارمة تُحدّد كيفيّة تقاسم الأموال، وتنظيم بقاء الأولاد معهما.

وقام محامي النجمين بمساعدتهما في صوغ عقد الزواج، الذي تضمّن بنداً يقضي بإعطاء حقّ الوصاية الرئيسيّ لـAngelina، إذا خانها Brad . وقد اعتبر الثنائي أنّ هذا الاتفاق هو الطريقة المثلى لحماية الأولاد.

كما تضمنت البنود احتفاظ كلّ من الزوجين بالأموال التي جمعها قبل الزواج، على أن تقسم الأموال التي يجمعانها خلال فترة الزواج بشكل متعادل بين الأولاد الـ6.

يُذكر أن Angelina Jolie وBrad Pitt أعدّا أيضاً وصيّة، أكّدا فيها أنّ أموالهما وممتلكاتهما ستكون لأولادهما، كما أنّ بعض المال سيُخصّص لدور الأيتام التي تبنّيا منها 3 من أولادهما.

 

 

 

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