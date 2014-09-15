سكاي: رئيس سموحة يستعد لشراء ناد إنجليزي.. ومصدر: أستون فيلا

يدرس فرج عامر رئيس نادي سموحة شراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما أكدته شبكة سكاي سبورتس البريطانية.

عامر على وشك الرحيل عن مقعد رئاسة سموحة بسبب بند الثماني سنوات الذي يمنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وأكدت الشبكة البريطانية الشهيرة أن رجل الأعمال الشهير بمشاريعه الخاصة بالمجال الغذائي يدرس حاليا العمل على شراء ناد في الدوري الإنجليزي.

وعلم FilGoal.com أن فرج عامر يستهدف نادي أستون فيلا الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا حاليا المركز الثاني في جدول الدوري بعدما جمع 10 نقاط في 4 مباريات، متأخرا بنقطتين فقط عن تشيلسي المتصدر.

الدوري الإنجليزي شهد رؤساء مصريين لأنديته من قبل أشهرهم محمد الفايد في تجربته مع نادي فولام، وعاصم علام مالك هال سيتي الإنجليزي.

وكان عاصم علام رئيس هال سيتي قد أعلن نيته بيع النادي.