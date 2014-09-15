أنشيلوتي: لاعبو بازل يتمتعون بمستوى لياقة مرتفع

(إفي): أكد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق ورحيل شابي ألونسو وأنخل دي ماريا تمت بالتنسيق مع إدارة النادي الإسباني، مقرا أن الفريق يواجه بعض المشاكل يسعى حاليا لحلها.

وصرح أنشيلوتي عشية مواجهة بازل السويسري في مستهل مشاركاته بدور المجموعات بدوري الابطال الذي يحمل الملكي لقبه "نمتلك نفس الحافز لكي ننافس على البطولة الأهم في العالم. لدينا ذكرى رائعة من العام الماضي وسنصارع من أجل تكرار نفس الإنجاز هذا العام. لدينا حظوظ لأننا فريق تنافسي لأعلى درجة".

وحذر من خطورة بازل، وأشار إلى أنه فريق استطاع الموسم الماضي مفاجأة تشيلسي الإنجليزي بدوري الأبطال "إنه فريق جيد للغاية ويلعب كرة القدم التي تعجبني، لديه ديناميكية دفاعية وارتكاز دفاعي جيد. إنه فريق خطر خاصة في بداية الموسم. الموسم الماضي فاز على تشيلسي وبدأ الموسم بشكل مبكر للغاية، لذا فإن لاعبيه يتمتعون بمستوى لياقة مرتفع وانسجام في اللعب".

وسقط ريال مدريد في الجولتين الثانية والثالثة بالليجا بخسارة مدوية امام سوسييداد 2-4 وأمام أتلتيكو في الدربي 1-2.

وأقر أنشيلوتي بوجود مشاكل تواجه الفريق في انطلاقته هذا الموسم، لكنه أكد بكل حزم أنه ليس ضحية لقرارات الإدارة بشأن قوام الفريق، وكاشفا أنه كان يريد ضم الكولومبي جيمس رودريجيز وأنه ادلى برأيه بخصوص رحيل ألونسو ودي ماريا لبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد على الترتيب.

وأكد المدرب "الآن أشعر كمدرب أن أمامي التزام لتصحيح بعض الأمور داخل الفريق، مثلما حدث العام الماضي. هذه المباراة تأتي في التوقيت الملائم لنقوم برد فعل مناسب ونظهر الجوانب الجيدة لنا كفريق. آمل أن نقدم غدا مباراة جيدة وأن نبدأ هذه المسابقة بشكل جيد لأن هذا أمر هام للغاية. سنسعى للفوز باللقب من جديد ولدينا نفس الرغبة في تحقيق ذلك".

وعن تحليله لما ينقص الفريق، أشار المدرب للمرة الأولى عن وجود انخفاض في الجانب البدني للاعبين "المشكلة واضحة وليست معقدة. نحتاج الاستمرارية في الأدء لأننا إذا قارنا مستوى اللعب الخاص بنا بالموسم الماضي سنرى أننا أفضل الآن لكن ينقصنا أن نستمر بمستوى ثابت طوال الـ90 دقيقة".

وأضاف "عندما لا تكون هناك استمرارية فنكون بذلك نعاني من انخفاض في المستوى البدني. نحتاج لمزيد من الوقت لتحسين الأداء البدني للاعبين الذين بدأوا الاعداد للموسم في الخامس من اغسطس. يقدمون مباريات جيدة لكن أدائهم ينخفض بعد ذلك لأننا لم نحظ بالوقت الكافي للتدرب سويا".

ودافع أنشيلوتي عن لاعبيه "إنهم بنفس المستوى والكفاءة كيوم 12 أغسطس" عندما توجوا بلقب السوبر الأوروبي امام سيفيليا، مشيرا أيضا إلى وجود "مشكلة في طريقة اللعب والتأقلم بالنسبة للاعبين الجدد".

ولذلك اعتبر أنه "بإجراء معسكر جيد" سيتخطى اللاعبون هذه المشكلة التي اعتبرها "أمرا طبيعيا في كرة القدم".

كما أكد أن الفريق يعمل بشكل قوي الآن لتصحيح بعض الأمور في الجانب الدفاعي "واجهنا مشاكل في تغطية الزاوية الضيقة في الكرات الثابتة للخصم. ونعمل كي تكون هناك تغطية أفضل في المنطقة الأخطر بالنسبة للكرة الثابتة".

وواصل أنشيلوتي تقييمه لأداء الفريق الحالي واعتبر أنه أفضل من الموسم الماضي "اللاعبون أيضا يشاركونني نفس التقييم لأننا فريق قتالي إلى أعلى درجة وقادر على المنافسة على جميع البطولات وجميع اللاعبين سعداء بالتواجد في ريال مدريد".

ولحل أزمة التوازن استبعد الحاجة لتقديم مركز سرخيو راموس أو بيبي للأمام وأشار إلى أن الحل هو الاستحواذ بشكل أكبر على الكرة "قمنا جميعا بتحليل ما يحدث ونحن متفقون على انه تنقصنا الاستمرارية في الأداء، وأن علينا أن نكون نشطاء بشكل أكبر في المباراة. نفتقد للتوازن عندما يغيب عنا الاستحواذ".